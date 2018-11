Sony semble mettre sur le marché en décembre prochain une console rétro super bâclée. Que les jeux soient pour la plupart en anglais est une chose, mais cela ne va pas les empêcher de nous proposer des jeux en 50hz (ce mode d'affichage super lent!) Nintendo avait justifié le choix des roms commercialisés aux usa pour la Snes Mini afin qu'ils tournent en 60hz. Voici la liste des jeux qui sont confirmés en 50hz. Battle Arena Toshinden* Cool Boarders 2 Destruction Derby* Grand Theft Auto* Jumping Flash!* Oddworld: Abe’s Oddysee* Resident Evil Director’s Cut* Tekken 3* Tom Clancy’s Rainbow Six* Pour des jeux comme Toshinden, Tekken et Resident Evil, le 50hz est juste une horreur. J'espère qu'ils ne préparent pas la PS5 avec autant de "bonnes intentions". Source: https://www.resetera.com/threads/playstation-classic-confirmed-to-have-pal-and-therefore-50hz-games-in-the-line-up-including-tekken.83310/#post-15389909

posted the 11/26/2018 at 09:11 PM by xenofamicom