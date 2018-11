C'est une semaine exceptionnelle pour les ventes de jeux vidéo au Royaume-Uni, avec 1,66 million de jeux en boîte vendus et plus de 53 millions de livres sterling de revenus. Malheureusement, c'est unplus faible que l'an dernier,avec des revenus en baisse de 4,6 % et des ventes d'unités en baisse de 6,7 %.Les ventes numériques ne sont pas incluses et nous ignorons si les ventes démat durant ceont augmenté ou diminué.a été propulsé au sommet des charts (également fourni avec les bundles PS4). le jeu a progressédeen ventes pour reprendre la première place .a également connu une hausse impressionnante dede ses ventes,ce qui lui a permis de remonter à la seconde place.est au troisième rang. Mais même le jeu dea connu une légèreamélioration de ses ventes () grâce au bundle PS4.Tout cela signifie que la seule grosse nouveauté de la semaine, c'estqui a dû se contenter de la quatrième place. Ce n'est pas un bon début pour le jeu de tir d', avec des ventes au lancement en baisse de plus depar rapport àen 2016. Même avec l'augmentation attendue des ventes numériques, il semble que le dernier deaura du mal à lutter dans le marché actuel. Cependant, il a fait mieux dans sa première semaine que des titres commeet. Autre statistique intéressante le jeu s'est mieux vendu (en boîte) sur. La console dea représentédes ventes du jeu.a chuté ded'une semaine à l'autre et se retrouve donc au septième rang.est huitième, dont les ventes ont chuté ded'une semaine à l'autre,a lui aussi perdude ses ventes et se situe au 18e rang.Cependant, c'estqui a subi la chute la plus lourde. Les ventes ont chuté ded'une semaine à l'autre et le jeu est passé du premier au neuvième rang.Leest une grande période pour les consoles, Cette année plus deont été vendues. C'était assez proche entre les trois machines, même si laétait la machine la plus vendue, juste devant la, qui elle était juste devant la. Au cours de cette période, lase vendait à un peu plus de 220£ (avec des packs comprenant FIFA 19 ou Red Dead Redemption 2), Laétait en vente à partir de 170£ avec un jeu (dont Forza Horizon 4, Minecraft ou Battlefield V), tandis que lavoyait son premier véritable prix chuter, avec une baisse globale de 20£ environ.En conséquence, des exclusivitéstelles queetont toutes progressé, avec des ventes en hausse deetrespectivement.Laavecet, ont vu leurs ventes augmenter respectivement deetEnfin, les habitués de laetont augmenté deetPour finir, lea également fait son entrée dans les ventes (disponible pour environ £170), des jeux commeetont haussé leurs ventes deet