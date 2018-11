Voici une Information autour du jeu Super Smash Bros. Ultimate :Si vous avez l’intention de jouer au mode solo du jeu Super Smash Bros. Ultimate, vous vous demandez peut-être combien de temps il faudra pour que le mode aventure de World of Light soit terminé et combien de temps il faudra pour le terminer à 100%.Aujourd'hui, nous avons la réponse. Un des joueurs qui a terminé l'histoire a réussi à le faire en 16 heures, en le complétant à environ 66%. Un autre streamer a terminé ce mode en 15 heures, mais n'a pas tout débloqué.D'après les statistiques ci-dessus, il faudra en moyenne entre 15 à 20 heures à la plupart des joueurs pour atteindre et vaincre le boss final. Il faudra environ 20 à 35 heures pour atteindre les 100%. Pour rappel, le jeu sortira le 07 décembre prochain...Source : https://nintendosoup.com/how-long-does-it-take-to-clear-super-smash-bros-ultimate-world-of-light/