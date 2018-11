Quelques premiers retours des ventes de la semaine du Black Friday pour la zone euro :



- FIFA 19, Call Of Duty Black Ops IIII et Red Dead Redemption 2 ont été les jeux les plus vendus durant cette semaine.



- Les exclusivités de cette fin d'année comme Forza Horizon 4, Spider-Man et Pokemon ont tous fait de très bonnes ventes.



- Des ventes pas très rassurantes pour Fallout 76 qui continue de lutter.



- Battlefield V a fait une entrée pire que celle de Spyro Reignited Trilogy et trois fois moins que Battlefield 1

(du moins sur les ventes physiques).



- Just Dance 2019 s'est mieux vendu sur Wii que sur PS4 ou XB1.



- Crash Bandicoot a maintenant dépassé le million au Royaume-Uni (démat inclus).