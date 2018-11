Enfin du concret pour Red Dead Online : la bêta commencera... dès demain ! Du moins, pour certains joueurs.En effet, la date de début de la bêta sera différente selon certains facteurs :- Mardi 27 novembre : pour ceux qui ont acheté l'Ultimate Edition.- Mercredi 28 novembre : pour ceux qui ont joué à Red Dead Redemption 2 dès le premier jour, soit le 26 octobre.- Jeudi 29 novembre : pour ceux qui ont joué au jeu entre le 26 et le 29 octobre.- Vendredi 30 novembre : pour tous les autres joueurs.Du coup, on verra enfin ce que donne ce mystérieux mode en ligne dans les heures et jours à venir !