Voici une Information concernant la Saga Metal Gear Solid :Le jeu Metal Gear Solid 6 préoccupe tous les fans en ce moment. Konami est toujours détenteur de la propriété intellectuelle après le départ de Kojima de la société. Et à partir de ce qu’il a fait dans le passé, il n’est pas difficile de deviner que Konami se soucie moins de sa division de jeu qu’il y a 10 ans. Cependant, un récent dépôt de marque a suscité des spéculations sur la sortie du jeu Metal Gear Solid 6.Un utilisateur de Twitter a découvert deux dépôts de marque pour Metal Gear Solid. Cela pourrait signifier beaucoup de choses, y compris Metal Gear Solid 6, Metal Gear Solid Remake ou Metal Gear Solid Collection sur Ps4, Xbox One et PC. Mais il est tout aussi possible que Konami les ait déposé car un opus ressortira en décembre sur la PlayStation Classic et Snake est présent dans le jeu Super Smash Bros. Ultimate...Source : https://segmentnext.com/2018/11/26/are-we-finally-getting-metal-gear-solid-6/