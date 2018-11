J'ai précédemment donné mon avis (tardif j'avoue) sur ce fameux Spider Man, pour ceux que ça intéresse: http://www.gamekyo.com/blog_article427863.html depuis j'ai beaucoup avancé je suis à environs 70% du jeu au global, je ramasse tout ce que je trouve et ça sans la moindre lassitude encore, c'est la chose qui m'étonne le plus quand j'y joue d'ailleurs.Bref ici je me contenterais de vous partager quelques screen de mon aventure au sein de New York dont ceux d'un combat que j'ai trouvé épique contre... bref plus ça va plus il m'emballe ce jeu c'est simple, plus que RDR 2 je dirais même sur lequel je ne suis toujours pas retourné tant je sais que je me forcerais (pour l'instant), non pas encore une fois qu'il soit nul mais je sais pas, l'effet de surprise passé, la carte entièrement révélée j'ai l'impression d'avoir fait le tour, surtout que de base l'univers cow boy ne m'attirait pas des masses, ayant fait l'impasse sur le premier pour cette raison, mais j'ai beaucoup aimé les heures passées dessus, toutefois l'envie d'y retourner n'y est plus.BREF.Voici le nid de l'araignéeLe détail est poussé même à la déconnection de la manette.