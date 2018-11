Après un lancement sur PS Vita en septembre dernier, le dernier jeu du studio Experience vient officiellement d'être annoncé sur PS4 au Japon pour le 21 février 2019. Un pas de plus en faveur d'une possible localisation, surtout que dans le même temps Death Mark a obtenu des résultats intéressants pour le petit studio japonais (100 000 ventes dans le monde).

