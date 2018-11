Une figurine de Repede serra disponible en même temps que le jeu en Janvier.Repede est généralement distant, mais il reste particulièrement fidèle aux personnes qu'il juge dignes. Sa prestance ne laisse aucun doute sur le fait qu'il est le membre le plus calme et le plus raisonnable du groupe. Arrogant, un peu timide, mais très sympa malgré tout, rapide et agile, REPEDE se présente dans sa célèbre posture.Quand il n'était qu'un chiot, Repede avait déjà l'habitude de porter des objets dans sa gueule, comme des os ou des bâtons. Sur cette figurine de grande qualité, les bâtons avec lesquels il jouait étant chiot sont restés dans l'herbe et ont été remplacé par la pipe qu'il tient dans sa gueule. Il tient la pipe de son ancien maître à tout moment, mais il ne fume pas. Tous les détails sont là pour émerveiller les fans de Tales of.Repede, c'est le compagnon de combat de Yuri, et sa cicatrice et son œil manquant en témoignent.Cette figurine exclusive n'oublie aucun détail. Avec sa fabrication de qualité et sa précision, vous retrouverez toutes les caractéristiques de Repede dans les moindres détails. Chaque accessoire a été sculpté avec soin pour refléter l'apparence du jeu à la perfection.Caractéristiques· Environ 19 cm de hauteur· Chaque figurine est peinte à la main· Matière : résine· Chaîne en métal· La pipe doit être assemblée.