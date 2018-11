Sortez les pop-corn et place a la bataille des escrocs :Des consommateurs ont eu la brillante idée de profiter d'une faille rare mais surtout ingénieuse pour profiter d'article a moindre coût sur le site d'achat de Micromania.En gros il y a quelques jours sur Micromania, il était possible en mettant un article en promotion dans le panier, puis en coupant sa connexion tout en supprimant l'article quelques secondes après, pour finalement mettre un autre, de bénéficier d'une énorme promotion sur d'autres articles.Comme par exemple faire passer une PS4 sans promotion à la place d'une figurine merdique à -85%. Du coup la PS4 bénéficie des -85% !Des clients ont donc eu la bonne idée de commander 40 PS4 PRO avec une bonne vingtaine de jeux pour les revendre sur le bon coin.Mais c'était sans compter sur l'esprit déterminé de Microarnaque....(ce qui est parfaitement normal au passage).Qui ont fait appel à une société de recouvrement pour leur envoyer tout un tas de jolies lettres et leur demander remboursement, qu'ils ont tous reçus il y a pas longtemps.Des sommes pouvant aller a 10 000 euros voire 16 000 euros !Monsieur Jean-Paul ? Bonjour c'est pour vos 40 PS4 PROSurtout que Micromania demande directement la somme sans possibilité de récupérer le bien qui est considérée comme vendue...A savoir que le remboursement se fera selon les tarifs de Micromania, donc le Call of Duty Machin 2009 coute toujours 70 euros chez Micromania (petite blague bidon), bon remboursement messieurs.Chez les clients, certains commencent a vraiment chier, d'autres disent tout simplement :"Il y a une clause de bonne foi lors d'un achat, les sociétés de recouvrement n'ont aucun pouvoir, il s’agit juste de roquets dont il faut ignorer les menaces, si Micromania veut ses thunes il faudra passer par un tribunal. C'était une faille du site de Micromania, pas un vol. C'est tout.""C'était pas une arnaque, si j'étais passé dans un tunnel ça aurait fait la même chose et ça aurait coupé le wifi !! Ils peuvent pas prouver que j'étais pas dans les transports quand j'ai commandé ! ""Comment on aurait pu savoir que c'était une manip frauduleuse ? Y'avait rien à manipuler !! I suffisait de tout mettre dans le panier, puis couper le wifi, puis supprimer les produits, puis remettre le wifi ! Ou tu vois une manipulation toi ?? ""Je suis étudiant j'ai pas les moyens de rembourser ! C'est quand même pas ma faute si ils me réclament 1500 euros alors que je les ai pas, ils sont fous ou quoi ? "Une affaire palpitante qui va mal finir dans tous les cas.