Aujourd'hui, l'avenir de la marque refait surface de manière plus concrète via quelques offres de recrutement postés sur la page officielle de Microsoft. Au nombre de quatre, ces dernières ont pour objectif de recruter des personnes pour agrandir l'équipe travaillant sur le matériel Next-Gen du constructeur. Le poste d’ingénieur électricien principal invite les candidats à «faire partie de la prochaine étape». Les candidats choisis pour ce poste travailleront sur les prochains accessoires Xbox et «dirigeront le développement électrique de nos accessoires de prochaine génération», ce qui pourrait se traduire par l'ajout du support USB-C comme moyen de recharge par exemple. Une autre offre concerne un poste de Mechanical Engineer Xbox “très motivé pour contribuer au développement des systèmes mécaniques de nos consoles de la prochaine génération”. Une information qui semble prouver que les rumeurs voulant que la prochaine Xbox soit déclinée en plusieurs versions sont loin d'être fantaisistes.

