Voici une Information concernant la Ps4:Une offre pour le Cyber Monday permet d'obtenir dans les Enseignes Walmart la Ps4 Slim 1 To avec le jeu Red Dead Redemption 2 et une manette, le 26 novembre donc. Au lieu de coûter 298,97 $, le prix passera à 199 $. Une offre de malade, qui fait suite à celle pratiquée lors du Black Friday :C’est donc encore mieux que l'offre du Black Friday, qui contenait une Ps4 de 1 To et le jeu de Spider-Man pour seulement 200 $. Cette offre comprend non seulement le tout nouveau Red Dead Redemption 2, mais vous offre également une manette supplémentaire DualShock 4. Pour mettre cela dans le contexte, le jeu Red Dead Redemption 2 coûte 60 dollars, un nouveau DualShock 4 50 dollars et une PlayStation 4 Slim de 1 To est généralement vendue à 300 dollars. Reste à voir si les stocks suivront...Source : https://www.dualshockers.com/ps4-red-dead-redemption-2-bundle-deal/