- Les livraisons de PS4 vont empêcher la console d'avoir une croissance énorme par rapport à l'an dernier. Elle devrait encore être la console la plus vendue



- La croissance du nombre de Switch est extraordinaire et dépassera de loin celle de l'an dernier.



- La Xbox aura des ventes peu être plus basse que l'an dernier, mais encore une fois solide.

Pour un marché console qui devait être mort depuis la fin de la 7 ème gen à cause des smartphonnes et des PC, elles s'en sortent bien nos petites consoles.