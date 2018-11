Voici une Information autour du jeu Super Smash Bros. Ultimate :Ce week-end, deux chaînes populaires de musique Youtube, Crunchii et Dystifyzer, ont diffusé des versions remix et originales de la musique du jeu Super Smash Bros. Ultimate deux semaines avant le lancement du jeu. Les deux chaînes ont un total combiné de 140 000 abonnés. Comme vous vous en doutez probablement, Nintendo n’était pas très heureux de voir la musique diffusée des semaines avant la sortie du jeu. Crunchii a été accusé de violation du droit d'auteur et a perdu l'accès à leur chaîne Youtube. Cela signifie qu'il ne peut pas ajouter, supprimer ou modifier de vidéos. Les deux chaînes Youtube devraient être supprimées dans un délai de 7 jours, conformément à la politique de Youtube en matière de droits d'auteur...Source : https://nintendosoup.com/nintendo-destroys-two-large-youtube-channels-that-uploaded-smash-bros-ultimate-music/