Salut à tous, voilà enfin la possibilité de jouer un peu à Soul Calibur 6, depuis la sortie du jeu pas trop eu le temps d'y jouer vu que RDR2 à débarquer juste après (et qu'il pouvais pas attendre XD), et donc une 'tite vidéo de mes matches en Rank, et évidemment j'ai selectionner que les matches ou je gagne XD



PS: En tout cas une chose à dire est que pour le moment pas trop de lag ni trop de ragequitte. (surement une chance qui risque de pas trop durer j'imagine? lol, pourvu que non ha).





