Le WonHobby Gallery 2018 Autumn s'est tenue ce weekend, avec son lot de nouvelles figurines à venir en 2019 et plus tard, mettant en avant la marque Good Smile Company et ses partenaires (Max Factory, Phat et d'autres). A chaque occasion, car je ne suis pas toute l'actualité du marché des figurines, je couvre les figurines Nintendo alors n'hésitez pas à voir la source pour les autres figurines de vos mangas/animes et jeux vidéo préférés.Cette édition, 2 figurines majeures pour Pokémon réalisé par Kotobukiya de Luth (Gold) des remakes HeartGold et SoulSilver accompagné d'Héricendre ainsi que Green (Leaf) de Rouge-Feu et Vert-Feuille accompagnée de Carapuce et qu'on a pu enfin voir dans sa version 1G officielle dans Let's Go Pikachu / Evoli.Ils rejoignent ainsi Red et Blue, Flora, Serena de X/Y, Ludvina et Écho de Noire/Blanche, Selena et Lillie de Soleil/Lune, de la gamme ArtFX.Sinon Kirby a un énième figurine de la gamme Nendoroid par Good Smile Company, cette fois c'est Kirby Rayon :Toujours pas de figurine pour Fire Emblem Heroes qui pourtant cartonne, quand Fate Grand Order a plusieurs figurines. Mes 2 souhaits sont de voir Azura et Fjorm.En lien source, vous avez notamment du Layton et du Persona en Nendoroid et Kasumi de Dead or Alive par le fabricant Phat je ne sais plus, pour ceux à qui cela intéresse.