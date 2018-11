Salut à tous et à toutes !



J'ai un souci qui me prend la tête depuis ce matin. Suite à un mauvais téléchargement, je me retrouve avec un moteur de recherche "any search" qui remplace google chrome à l'ouverture de l'application.



J'ai été dans les paramètre et impossible de supprimer le truc.

Même en désinstallant Google Chrome, le moteur de recherche se remet à chaque fois...



Je suis sur Mac et même les antivirus ne résolvent pas le problème...



Je ne sais plus quoi faire...