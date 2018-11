Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Nintendo travaillerait actuellement à la sortie du jeu The Legend of Zelda : Skyward Sword sur Nintendo Switch, comme l'a suggéré Eiji Aonuma lors d’un concert de fans de Zelda. Cette information fait actuellement le tour des médias sociaux chinois et fait référence à un commentaire fait par Eiji Aonuma lors du concert de The Legend of Zelda au Nintendo Live 2018. Selon les informations, lors de son entretien avec les fans, il a déclaré : "Je sais ce que vous attendez : Skyward Sword sur Switch, n'est-ce pas?"Le jeu The Legend of Zelda : Skyward Sword était un peu controversé en raison de l'accent mis sur les commandes de mouvement. Il offrait de superbes donjons et possédait un style artistique unique pour le jeu et cela a contribué à en faire l'une des meilleurs Zelda sur Wii.Bien que ceci ne soit en aucun cas une annonce officielle, il est possible que ce soit le jeu Zelda qui sortira l'année prochaine avant que Nintendo ne publie une tout nouveau titre.Par le passé, Nintendo a publié une version Remastered des jeux The Legend of Zelda : Wind Waker et Twilight Princess sur Wii U. Ils ont également travaillé sur les jeux jeux The Legend of Zelda : Majora's Mask et Ocarina of Time sur Nintendo 3DS. Publier de tels Remasters sur de nouvelles consoles n’a donc rien de nouveau. pour eux...Source : https://gearnuke.com/nintendo-reportedly-working-zelda-skyward-sword-nintendo-switch/