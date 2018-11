Salut à tous!



Voilà je me posais la question où sont passés certains types de jeux vidéo? Autant je comprends que les AAA coûtent très chers à produire, mais je suis sûr que y'a un juste milieu entre le AAA et le jeu indé. Les genres de jeux auxquelles je pense :



-Snowboard/Ski (SSX, 1080 snowboarding...);



-Skateboard (évidemment je pense direct à Tony Hawk's mais plus récemment Skate de EA);



-les vrais jeux de plateformes/aventures comme Tomb Raider. Avec un vrai sens du danger (du type le perso s'accroche pas seul au rebord) ou sans "sens de l'aigle" qui t'indique le chemin à suivre et autres plateformes à rebords jaune fluo;



J'en oublie plein d'autres évidemment mais c'est un ressenti. Si vous avez d'autres genres dites le dans les commentaires. J'ai le souvenir qu'avant (ya 15-20 ans perso), je faisais plein de type de jeux différents de Donkey Kong et Lylat Wars (starfox) sur N64, à Twisted Metal et Pandemonium sur PS1. Ou même un simple Asterix sur Super Nintendo. Tous n'étaient pas des chefs d'oeuvres, mais je passais un bon moment.



J'imagine question d'offre et de demande...