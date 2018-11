News Jeux

Batman Arkham Collection vous apporte les versions définitives des jeux Arkham Trilogy de Rocksteady, y compris tout le contenu post-lancement, dans une collection complète. Découvrez deux des titres les plus acclamés par la critique de la dernière génération – Batman : Arkham Asylum et Batman : Arkham City, avec des visuels entièrement remasterisés et actualisés. Complétez votre expérience avec le finale explosive de la série Arkham dans Batman : Arkham Knight. Devenez le Batman et utilisez un large éventail de gadgets et de capacités pour affronter les méchants les plus dangereux de Gotham, et enfin faire face à la menace ultime contre la ville que Batman a juré de protéger

C'est dans la liste d'un revendeur que l’éditeur prévoit de sortir Batman Arkham Collection. Cette nouvelle collection comprendra les jeux Batman Arkham Asylum et Batman Arkham City (remasterisés dans ‘Return to Arkham’), ainsi que le dernier opus de la série Batman Arkham Knight. La collection proposera l'ensemble des DLC.Batman Arkham Collection devrait sortir le 27 novembre 2018 aux Etats-Unis sur PS4 et Xbox One. Dommage qu'il manque dans la collection Batman Arkham Origins, ainsi que Batman: Arkham Origins Blackgate. Peut être une autre compilation de prévue pour ces 2 jeux.