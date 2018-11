Gamergen

Parmi les nombreuses licences de Square Enix, nous retrouvons Parasite Eve, qui ne compte pourtant que trois épisodes. Si vous êtes trop jeunes pour l'avoir connue, sachez que le premier épisode est paru en 1998 sur PlayStation, suivi par sa suite directe l'année d'après au Japon. Il aura ensuite fallu attendre 2010-2011 avant que son héroïne Aya Brea fasse son retour dans The 3rd Birthday sur PSP.Eh bien, l'éditeur a déposé la marque Parasite Eve en Europe auprès de l'EUIPO. De ce qu'il est possible d'en tirer, l'anglais est la seule langue concernée et il s'agit bien d'un jeu vidéo. À quoi faut-il s'attendre ? Eh bien, le plus logique serait la venue d'une version Classic PS One du premier épisode sur le PlayStation Store européen, le jeu n'étant jamais sorti sur notre continent, ce qui peut expliquer pourquoi il ne figure pas au line-up de la PlayStation Classic en dehors du Japon. Évidemment, nous ne sommes pas à l'abri d'une bonne surprise avec une compilation, un remake, voire un nouvel épisode. Dans tous les cas, Hajime Tabata ne sera pas directeur si cette dernière éventualité venait à s'avérer (il l'était sur The 3rd Birthday), vu qu'il a quitté Square Enix récemment.