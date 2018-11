Voici une Rumeur autour du jeu Super Smash Bros. Ultimate :Il y aurait un patch Day One qui comprendrait au moins deux nouveaux modes, ce qui permettrait de minimiser certains leaks. Il se pourrait par exemple que les Modes Homerun contest or Break the targets soient débloqués avec ce Patch. Pour rappel, le jeu sortira le 07 décembre prochain...Source : https://www.resetera.com/threads/rumor-smash-ultimate-might-have-a-day-1-patch-unlock-some-modes.82959/

posted the 11/25/2018 at 07:43 AM by link49