FINAL FANTASY: XV ÉDITION ROYALE inclut une pléthore de contenus bonus, y compris les contenus inclus dans les mises à jours gratuites des versions sur consoles, ainsi que les contenus téléchargeables payants disponibles initialement grâce au Season Pass. Cette édition inclut en outre des nouveaux contenus, comme le mode première personne qui permet aux joueurs de découvrir le monde d'Éos à travers les yeux de Noctis, et un tout nouveau donjon dans les ruines d'Insomnia.

posted the 11/24/2018 at 11:58 PM by leblogdeshacka