Paper Dolls est un jeu PlayStation VR sortit en démat le 30 Octobre sur le PSN, mais un version boite sera disponible en fin d'année au prix de 19.99€Paper Dolls est un jeu d'horreur en VR à la 1re personne avec un brin de culture asiatique. L'histoire débute par un homme conduisant sa fille chez son ex-femme. Sur la route, l'homme dépressif était plongé dans ses souvenirs. Puis il eut un accident de voiture et perdit connaissance. À son réveil, il se retrouva seul dans une vieille maison chinoise abandonnée.- Explorez la vieille maison prudemment, à la recherche de votre fille.- Défiez votre capacité de raisonnement au fil des rebondissements.- L'ennemi qui hante ce lieu est démoniaque et dangereux.- Vous ne pourrez survivre qu'en vainquant votre peur, mais alors que vous croyiez en avoir fini, l'histoire ne fait que commencer.Disponible le 7 Décembre

posted the 11/24/2018 at 11:30 PM by leblogdeshacka