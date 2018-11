CONCLUSION:

Je viens de finir Shadow of the Tomb Raider après quelques semaine sous blister.Le jeu commence bien, peut-être même mieux que les deux premier. Le debut du jeu part même dans tout les sens.Ensuite, le scénario ne décolle plus vraiment, une Lara Croft qui montre moins "les crocs" que dans le 2. Des personnages secondaires dont on se fout totalement qu'ils crèvent ou non. Une fin WTF, tu te dit que Lara va mourir quand elle s'allonge sur l’hôtel pour se sacrifier histoire d'ajouter un peu de mordant au moins à la fin et bah nan !Un Happy End tout ce qu'il y a de plus classique. Merci au revoir.C'est dommage parce que hormis l'histoire à raz les pâquerette le plaisir de jeu est la, limite prenant même tant la jouabilité est bonne et l'environnement agréable a parcourir.