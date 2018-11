Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Le Japon est actuellement confronté à une pénurie de produits Nintendo Switch, plusieurs détaillants étant à court de stock pour diverses offres et Bundles. Les Nintendo Switch Neon Blue/Red et Grey Switch sont introuvables chez les détaillants comme Tsutaya, Yamada Denki et Nojima Online. D'autres détaillants ont encore des stocks, mais ces chiffres diminuent au fil des semaines. Maintenant que les jeux Pokemon Let's Go sont disponibles et que Super Smash Bros. Ultimate le sera dans quelques semaines, il n’est pas difficile d’imaginer que la situation s’aggrave énormément en très peu de temps…Source : https://www.gonintendo.com/stories/323355-retailers-in-japan-are-selling-out-of-the-switch