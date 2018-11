On vas se prendre une bonne dose de Nostalgie !







Et mes animés préfère vont prendre tellement cher .......



Edit : Bon je viens de finir la vidéo et .... JDG est Toujours au Top mais je trouve qu' il tape pas mal sur des Evidances .



- Sakura est un peu malsain ? c' est pas faux mais ....



- Angela Anaconda est Horrifique ? je l' ai compris a l' age de 6 ans .



- Code Lyoko est Répétitif ? La Trame Principale ne l' est pas elle .



- Et puis Surtout taper sur Digimon en utilisant la VF ? Evidemment que ça vas être un massacre avec toute cette fichue censure , Digimon doit être regardée en VO .



Après je m' en doutais qu' il allait pas être objectif , c' est pas le but des HS , mais quand même .