Anime

Aujourd'hui, je vous poste enfin la video dossier dont je vous parlais depuis fin octobre(j'ai galéré à la faire, mais j'ai voulu faire quelque chose de complet et j'ai essayé de tenir compte des commentaires qui m'ont été fait). C'est encore une fois une actualisation d'un article que j'avais fait il y a quelques années sur mon Blog Gamekyo.N'hésitez pas à aller lire l'article d'origine, j'y parle de certains points qui n'ont pas été abordé dans la video, l'approche est différente et je donne certaines sources en commentaire)Si la vidéo est populaire, je ferai surement un Appendix où je reviendrai plus en détail sur le travail de Toei Philippines, leur salaire et la façon dont Toei animation traite ses animateurs. J'ai préféré ne pas trop m'attarder dessus dans cette vidéo car ça aurait vraiment alourdit son contenu.