Voici des Informations autour d’un jeu à paraître sur Xbox One, Crackdown 3 :Tout d’abord, Joseph Staten précise que le jeu ne contiendra aucune micro-transactions et loot boxes. Les bonus à débloquer s’obtiendront simplement en jouant au jeu. Il y aura d’ailleurs des centaines de choses à déverrouiller.Il déclare également que chaque jeu créé par Microsoft Studios a un espoir, voire un rêve, de devenir une grosse licence, à l’image de Forza, Gears of War ou Halo. Microsoft espère que ça sera le cas avec Crackdown, qui est selon lui un jeu avec beaucoup de potentiel et vraiment amusant. Pour rappel, le jeu Crackdown 3 sortira le 15 février 2019…Sources : https://gamingbolt.com/crackdown-could-become-a-microsoft-mainstay-franchise-says-microsoft-executive et https://gamingbolt.com/crackdown-3-will-not-have-any-microtransactions-or-loot-boxes-developers-say