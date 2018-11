DRAGON QUEST XI : Les Combattants de la destinée – Description produit Description DRAGON QUEST XI : Les Combattants de la destinée, est le nouveau titre tant attendu de la franchise de RPG signée Yuji Horii (créateur de la franchise), Akira Toriyama (concepteur de personnages), et Koichi Sugiyama (compositeur) et raconte l'histoire d'un héros pourchassé. Bien qu'il s'agisse du onzième jeu de la branche principale de la franchise encensée par la critique, DRAGON QUEST XI est une expérience complète proposant des personnages inédits, un superbe monde merveilleusement détaillé, des combats au tour par tour précis et une histoire captivante qui fera le bonheur et des fans de la franchise et des nouveaux joueurs. Depuis sa sortie au Japon, DRAGON QUEST XI a décroché de nombreuses récompenses de jeu et a reçu les éloges de la critique, notamment le PlayStation Platinum Prize et un score parfait de 40/40 chez Famitsu (une importante revue de jeux vidéo au Japon). DRAGON QUEST XI : Les Combattants de la destinée sera disponible en Amérique du Nord et en Europe le 4 septembre 2018 Histoire Un jeune homme qui est sur le point de prendre part aux rites de passage de son village voyage vers une pierre sacrée avec son ami d'enfance. Après une série d'imprévus, notre intrépide aventurier apprend qu'il est la réincarnation d'un héros légendaire depuis longtemps oublié. Le jeune héros s'aventure dans un monde inconnu pour dénouer les fils des mystères de son passé... mais l'accueil qu'il reçoit est tout sauf chaleureux. Ayant révélé son identité au roi, le héros est accusé d'être l'engeance de l'Ombre, et se voit pourchassé par une armée impitoyable. Devenu fugitif, le héros réunit une attachante bande d'aventuriers persuadés qu'il est la réincarnation de l'Éclairé. Ensemble, le héros et ses nouveaux compagnons se lancent dans une quête qui leur fera traverser continents et océans et découvrir l'existence d'une menace planant sur le monde entier. Caractéristiques • Dénouez les fils d'un mystère fantastique au cours d'une histoire captivante : Dragon Quest XI raconte l'histoire d'un héros pourchassé : dénigré, pris pour un démon et traqué par un monarque malfaisant, vous devez vous lancer dans une quête pour élucider le mystère de votre destin et sauver un monde condamné. Le jeu s'articule autour d'un scénario prenant et riche en rebondissements qui vous rendra accro de la cinématique d'ouverture aux crédits de fin de jeu ! • Réunissez un groupe de loyaux compagnons hauts en couleur : une attachante bande d'aventuriers dotés d'histoires développées et de personnalités aussi différentes que leur apparence accompagne le héros dans sa quête. Le célèbre mangaka Akira Toriyama revient donner vie aux personnages de DRAGON QUEST de son inimitable coup de crayon. • Explorez un superbe monde plein de vie : Dragon Quest XI donne vie à un monde immense et merveilleux qui unit l'esthétique culte de DRAGON QUEST et des détails photoréalismes. Le frisson de l'action attend les joueurs à tous les tournants dans les villes grouillantes de monde, les villages pittoresques, les châteaux grandioses et les donjons ténébreux du jeu. Les habitants suivent leur routine quotidienne, les monstres adaptent leur comportement à leur environnement, et les joueurs peuvent utiliser divers véhicules pour se rendre dans de nouvelles zones. • Des combats classiques avec un grain de modernité : dans Dragon Quest XI, les joueurs sont progressivement initiés au combat à travers une expérience accessible utilisant des mécaniques suffisamment simples pour les débutants mais suffisamment complexes pour satisfaire les vétérans. • Sauvez le monde dans la joie et la bonne humeur : en plus d'un scénario captivant, DRAGON QUEST XI propose de nombreuses quêtes secondaires et des mini jeux prenants qui vous fourniront plus de 100 heures de jeu. Vous devrez affronter une force maléfique d'une puissance inimaginable... mais bien que l'enjeu soit de taille, vous ne manquerez pas de distractions comiques si vous savez où chercher

Le jeu Dragon Quest XI est actuellement à 35.99€Perso, j'attendais une baisse de prix, donc j'ai pris le jeu avec Resident Evil VII Gold Edition