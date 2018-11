Dans cette vidéo ont peut voir des coupes de cheveux de personnage féminin de plusieurs mangas , cela dis sa ne veut pas dire que les personnage figureront dans le jeux mais on a une idée du roster à l'avenir. Autre infos Bandai Namco tease que la prochaine annonce sera des personnage féminin et sera une grosse annonce . Dans cette vidéo de la création d'un avatar féminin ont peut voir ma coupe de Nami ( One Pièce) C-18 ( Dragon Ball ) , Sakura ( Naruto ) Lena Lee ( D Gray Man ) , Yoruichi ( Bleach ) pour le reste je ne suis pas sûr je ne préfère pas m'avancer!