Coucou mes petits chiots,Je met ici la liste des spirits :https://pastebin.com/NCi8Af0NMaintenant faites demi-tour si vous voulez pas être spoil et ne lisez pas plus bas non plus parce que je parle du contenu juste en bas.Les vidéos (c'est pas du youtube parce que nintendo est dans la tour de sniper pour strike) :Et ouais mon coco y'a rien du tout !Les cinématiques c'est juste les différents boss finaux qui crèvent ou gagnent. Adieu le fan service avec les persos qui se rencontre. Y'a encore moins que ce que j'imaginais en terme de cinématiques et pourtant j'étais absolument pas optimiste.Ah oui et en plus la vidéo d'intro de Smash est faite avec des bouts de l'opening du mode solo + des bouts de gameplay, déso désoÀ plus pour d'autres leaks/spoils