Notez le dans vos smartphones: une conférence appelée "Persona Super Live 2019" se tiendra en avril 2019.L'annonce de Persona 6? De portages sur PS4 et Switch? D'un nouveau fighting game "Persona Arena 2"?Le suspens est insoutenable...

posted the 11/24/2018 at 03:37 PM by xenofamicom