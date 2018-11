Une nouvelle manette officielle pour PlayStation®4 dotée d’un mode sans-fil est attendue pour début 2019 sous la marque NACON.Lesquin (France), le 23 novembre 2018 – BIGBEN INTERACTIVE, concepteur et distributeur d’accessoires pour joueurs, est heureux d’annoncer la sortie prochaine du REVOLUTION Unlimited Pro Controller, équipé d’un mode sans-fil pour PlayStation®4 (PS4™) sous la marque NACON™, suite à un accord de licence avec Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE) Ltd.Après le succès cumulé des manettes pour PS4™ Revolution Pro Controller et Revolution Pro Controller 2, écoulées à plus de 600 000 exemplaires à travers le monde, la marque NACON s’apprête à franchir un nouveau cap dans le développement de périphériques dédiés à la performance et au confort de jeu en présentant sa toute première manette pour PS4™ enrichie d’un mode de jeu sans-fil et de nouvelles possibilités de personnalisation.La manette REVOLUTION Unlimited Pro Controller pour PS4™ intègre un mode de jeu sans-fil en Bluetooth® ainsi que la possibilité de jouer en filaire. Elle intègre également une prise casque dont les fonctions d’écoute et de communication s’utilisent quel que soit le mode de jeu, filaire ou sans-fil. Entre autres fonctionnalités, un panneau de contrôle situé à l’arrière de la manette permettra d’ajuster rapidement le volume du casque, le profil de jeu et le mode de connexion de la manette.« C’est une grande fierté pour nous de partager enfin le fruit du travail de nos équipes et des retours de notre communauté en présentant la première manette PS4™ NACON accueillant un mode de jeu sans-fil et de nombreuses améliorations, aussi bien dans l’ergonomie que dans ses possibilités de personnalisation. » déclare Alain Falc, Fondateur et PDG de BIGBEN INTERACTIVE. « Après plus d’un an de développement, cette version enrichie de notre best-seller réserve bien des surprises que nous sommes déjà impatients de dévoiler aux joueurs les plus compétitifs. » conclut Alain Falc.Le REVOLUTION Unlimited Pro Controller de NACON, sous licence officielle Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE) Ltd pour PS4™, sera disponible au premier trimestre 2019. Plus d’informations seront dévoilées prochainement.