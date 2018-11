Voici une Information concernant un jeu à paraître sur Ps4 et PsVita :De nombreuses personnes s'inquiètent de la nouvelle politique de Sony sur certains jeux en Occident. Atlus précise que le jeu Catherine Full Body ne contient aucune lumière mystérieuse, qui censurait le jeu, et ajoute que le Studio est, qui laisserait quand même supposé quelques changements. Pour rappel, le jeu sortira le 14 février 2019 au Japon sur Ps4 et PsVita, et n'a pas pour le moment de date de sortie en Occident...Source : https://gematsu.com/2018/11/atlus-responds-to-concerns-over-sony-regulations-affecting-catherine-full-body