A quelques jours de la sortie de Darksiders III, presque dans l'indifférence la plus totale. En même temps, il y a du lourd à côté, Red Dead Redemption II, Assassin's Creed Odyssey, Battlefield V, CoD, ça va être dur pour Darksiders III.A l'intérieur, nous retrouvons:-Le jeu-Une boîte Premium de 120 cm-Une bannière murale-Un Artbook-Un Steelbook-La Bande son officielle-Une Amulette-Une Figurine de Vulgrim de 25cm-Une Figurine de Fury de 29cm-Une Figurine de War de 24cm-Une Figurine de Death de 24cmLe tout pour 399.99€ et apparemment, en rupture !!

posted the 11/24/2018 at 10:18 AM by leblogdeshacka