"Si jamais un jeu vidéo a atteint le niveau de ces classiques, c'est bel et bien Red Dead Redemption 2".

Le meilleur blockbuster de la saison n'est ni une émission de télévision ni un film. C'est un jeu vidéopour leLes meilleurs jeux révèlent un média culturel de masse qui a pris tout son sens, et qui s'épanouit sur le plan artistiqued'une manière qui ressemble à l'industrie du cinéma à son apogée du 20ème siècle et à la télévisionau cours des 20 dernières années.De, de, ce qui relie cesépoques et leurs œuvres les plus remarquables est une ambition partagée, un désir d'être à la foisgrand et granulaire, racontant des histoires individuelles, sur le fond de l'identité nationale etculturelle, déconstruisant leurs genres tout en faisant progresser la forme.Comme les westerns classiques et les histoires de gangsters dont il s'inspire, il peut être brutal et violent. Mais c’est aussi une œuvre cinématographique et même littéraire, offrant des panoramas numériques à couper le souffle rappelant les films de John Ford, ainsi qu’un mélange d’histoires savamment scénarisées sur des hors-la-loi, des immigrés, des arnaqueurs, des escrocs, des avocats et des entrepreneurs, qui tentent tous de gagner leur vie. les bords de la civilisation.C'est un jeu sur le pouvoir, la violence, la justice de frontière et des choix moraux obscurs, une nouvelleépopée américaine pour l'ère numérique.En d’autres termes, c’est un jeu qui dit implicitement à ses joueurs de grandir. Et c’est aussi un signe certainque tous les jeux vidéo commencent à le faire.