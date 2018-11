Salut à tousJ'ai aujourd'hui le choix entre prendre aujourd'hui une ps4 pro avec le casque psvr, ou acheter un moniteur 4k HDR ( et joué avec ma ps4 slim, xbox one et nintendo switch dessus ) pour le même prix ?Quelle est la meilleurs chose à faire ? sachant que si je prend la ps4 pro je jouerai sur un vielle tv full hd fatiguéééééééé ( on voit parfois les image précédente quand il y a de l'action xD ), et que j’achèterai pas de moniteur 4k hdr pour au moins 1 an !