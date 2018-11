Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Malgré l'excitation suscitée par les ventes de Bundle Spider-Man Ps4 aux USA, la Nintendo Switch est la console qui affiche le meilleur pourcentage de cette année en novembre. La combinaison du jeu Pokemon Let's Go et du Bundle Mario Kart 8 Deluxe est significative. De nombreuses enseignes aux USA sont en rupture de stock niveau jeu Pokemon, tout comme au niveau de la console...Source : https://www.resetera.com/threads/spider-man-ps4-199-black-friday-bundle-is-so-popular-it-is-already-selling-out-everywhere.81883/page-23

posted the 11/24/2018 at 07:22 AM by link49