Super Smash Bros Ultimate a pu tomber dans les mains de dataminers. N'attendez vous pas à une mine d'informations, pour l'instant nous n'avons qu'une liste non-définitive des boss présents dans le jeu.Giga Bowser (Smash Bros)Créa-Main (Smash Bros)Dé-Mainiaque (Smash Bros)Rathalos (Monster Hunter)Dracula (Castlevania)Lumen Sage Balder (Bayonetta)King Bulblin (The Legend of Zelda)Ganon (The Legend of Zelda)Werewolf (Castlevania)Galleom (Smash Bros)Tabuu (Smash Bros)Marx (Kirby)Galeem (Smash Bros)Darz (Smash Bros)Fused Final boss (Smash Bros)Galeem représente la lumière et Darz les ténèbres.Ici vous aurez la liste des musiques (click) , mais c'est du code donc pas très plaisant à lire XD. Ci dessus quelques rips dont le nouveau thème de Big Blue de F-Zero.Vous avez d'autres rips des musiques sur cette chaines (click)