Alors voila, je viens de terminer Thronebreaker et ne voyant personne en parler j'ai eu envie de faire ce petit article.Quel jeu mais quel jeu, l'histoire, les personnages (Gascon), la DA, le gameplay, mise à part la difficulté inexistante (sauf à la fin où il y a un pic énorme) même en difficile, tout est excellent dans ce jeu.Mais ce qui m'aura le plus marqué dans ce jeu je pense, c'est son OST, le jeu aurait clairement dû être nommé dans cette catégorie aux Game Awards (et il aurait aussi eu sa place pour la DA et la narration), bref plutôt que de m'étendre là-dessus je vous mets un échantillon de mes préférées.J'ai vraiment l'impression que le jeu ne marche pas très bien et c'est vraiment triste vu la qualité et le prix minime. Si vous êtes fan de The Witcher franchement foncez vous ne le regretterez pas. Si le jeu de carte vous freine vous avez un mode de difficulté qui vous permet de passer les batailles.