Voici une Information autour d’un jeu prévu à la base sur Ps3 :Près de dix ans après son annonce lors de la conférence E3 2009 PlayStation, le jeu AGENT ne semble officiellement plus être. Ce qui a conduit à cette conclusion, c’est l’abandon apparemment de la marque par l’éditeur Take-Two Interactive. Le 19 novembre 2018, l’Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO) a mis à jour le statut de la marque. Selon cette mise à jour, la marque AGENT «n’est plus active». Dans l’espace de la mise à jour du statut, l’USPTO a noté ce qui suit : «Abandonné parce qu’aucune déclaration d’utilisation ou demande d’extension n’a été déposée en temps voulu après la délivrance de l’avis d’admission». La dernière marque de commerce d’AGENT a été renouvelée pour la dernière fois en 2016, quelques semaines avant l’E3 de cette année. Son renouvellement, en particulier en raison du moment opportun, a amené beaucoup à penser qu'une nouvelle révélation était imminente. Évidemment, cela ne s'est pas réalisé. Ni Rockstar ni Take-Two n’ont déclaré que le jeu était encore en développement. Toutefois, l’abandon de la marque de commerce par Take-Two ne signifie pas nécessairement que le jeu AGENT est totalement annulé. Il est possible que Rockstar développe toujours un titre d'espionnage qui porte simplement un nom différent…Source : https://www.thevideogames.co.uk/rockstar-agent-trademark-apparently-abandoned-by-take-two/