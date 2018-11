Bonsoir,Alors voilà j'ai ma manette 360 qui a rendu l'âme, elle s'éteint toute seule au bou de quelques minutes en jouant, probablement à cause du cache pile, qui doit avoir un faux contact. J'ai essayé d'arranger ça, mais ça déconne toujours.Ma manette avait 9 ans.J'hésite à me prendre une manette filaire officielle, soit celle ci par ex:Ce genre de manettes sont fiables à ce prix ?Merci d'avance.

Like

Who likes this ?

posted the 11/23/2018 at 06:30 PM by jenicris