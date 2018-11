Voici une Information autour du jeu Super Smash Bros. Ultimate :Nintendo précise que le jeu est l'Opus le plus réservé de la Saga. Mais ce n’est pas tout, puisque Nintendo précise qu’il s’agit à ce jour du jeu le plus réservé de tous les temps sur Nintendo Switch, dépassant les réservations enregistrées par les jeux Pokemon : Let’s Go, Pikachu/Eevee. Pour rappel, le jeu sortira le 07 décembre prochain...Source : https://nintendoeverything.com/nintendo-confirms-smash-bros-ultimate-is-the-best-pre-selling-smash-game-best-pre-selling-switch-game/