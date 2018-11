Bon alors c'est une sélection très difficile tellement il y a des jeux qui mon marquer, mais voici mon top 5 que je retiens le plus et que je ressort assez souvent à mes amies et surtout que j'ai envie de jouer régulièrement.5ème position :Resident Evil 1 Remake :Top 1 de mes licences que je préfère, RE1 est juste l'un de mes plus gros coup de cœur, je le connais tellement par cœur, que je le fait les yeux bandé(les vrais savent XD)4ème position :Parasite Eve 1, j'ai vraiment connu le jeu vers 2012 il me semble avec le patch FR, et la ça été la révélation total, le gros coup de cœur, un mélange de Vagrant Story et Resident Evil, une ambiance de dingue, une ost que j'adore, le scénario que j'adhère totalement, bref j'ai hâte d'avoir la PS1 Mini et la hacker quand elle sera hackable et le refaire sur grand écran.3ème position :Un jeu très particulier pour ma part, surtout dans les conditions ou je l'ai fait, une expérience qui ma mis tellement en pls et je mis attendait tellement pas, je connaissais rien du jeu, ni de Yoko Taro quand il est sortie, mais une fois fini.... j'étais pas bien XD, bref tuerie.Et puis je pense que c'est mon top 1 des ost :2ème position :Shenmue : le 1 et 2 en réalité, car l'un ne va pas sans l'autre, et en fait c'est toute la philosophie que dégage le jeu que j'adore, Yu Suzuki a fait tellement fort que encore aujourd'hui je trouve aucun jeu du genre qui arrive à ça cheville, il est tout simplement unique dans sont genre.Et puis le numero 1, bon je vais pas vous le présenté XD :Après au niveau des jeux qui mon marquer il y en a tellement plein :Alan Wake / Chrono Trigger / Vagrant Story / Transistor / Sonic Adventure / Soul Calibur / DOA2 / Red Dead Redemption 2 (dernièrement)... bref la liste est longue.