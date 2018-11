Voici une Information concernant le jeu Darksiders III :Les testeurs rendront leurs verdicts prochainement, le 26 novembre, soit un jour avant la sortie du jeu. Reste à voir s'il se fera descendre ou pas par la critique. Pour rappel, le jeu Darksiders III sortira sur PC, Ps4 et Xbox One le 27 novembre prochain...Source : https://www.resetera.com/threads/reviews-for-darksiders-3-arriving-november-26th.82332/

Like

Who likes this ?

posted the 11/23/2018 at 12:35 PM by link49