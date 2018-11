Pour rester sur une note positive, Cory Barlog se révèle être aussi gentil, réfléchi et intelligent que je l'avais imaginé à travers nos échanges en ligne. Et si vous pensiez que God of War était son chef d'oeuvre, attendez un peu de voir ce qui arrive !

Si il y a bien un jeu qui aura marqué cette année 2018 au point de figurer quasiment partout dans les listes des nominés au, c'est bienAlors que le reboot (du moins de ses mécanismes) de la licence était déjà fortement plus ambitieuse que ses prédécesseurs, nous apprenons aujourd'hui que, travaillerait sur un jeu encore plus fort, nous ne savons pas si il s'agit de la suite logique deou bien un titre inédit non annoncé, car oui, souvenez-vous il y a quelques jours surhttps://www.linkedin.com/in/korayhagen/chezavait partagé via son profil qu'il travaillait actuellement sur un jeu "", voilà de quoi s'interroger sur cette question donc.Ceci étant posé venons à ce qui nous intéresse,, a pu faire la rencontre avec le père deet a décidé de marquer le coup en prenant une photo à ses côtés en la postant sur son compteIl ne s'est bien évidemment pas arrêté là et s'est exprimé à ce sujet tout en nous teasant l'aprèsen nous indiquant que nous n'avons encore rien vu.God of war Part II ou Nouvelle IP ? il faudra donc s'armer de patience, une chose est assurée c'est que ce qui nous attend sera de haute volée.