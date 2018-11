Voici une "Information" concernant la Nintendo Switch :Nintendo peut techniquement publier un bon jeu par mois pendant au moins les 12 prochains mois.Il y aura des jeux déjà annoncés : Yoshi's Crafted World, DAEMON X MACHINA, Fire Emblem : Three Houses, Animal Crossing 2019, Town (le RPG de GameFreak), Luigi's Mansion 3 et le prochain Pokemon.Il y a également deux autres jeux potentiellement pour 2019 déjà annoncés mais sans date de sortie : Bayonetta 3 et Metroid Prime 4.Sans oublié les éditeurs-tiers : Shin Megami Tensei V, Dragon Quest XI S, si Square-Enix s'en sort un jour. Bref, largement de quoi faire...Source : https://www.resetera.com/threads/2019-the-year-youll-switch-to-switch.82675/

posted the 11/23/2018 by link49