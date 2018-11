Annoncé lors de la X018, les jeux Agents of Mayhem, MXGP3 et sont maintenant disponible le Game Pass Thomas Was Alone.Agents of Mayhem, contient 49 Succès pour 1000GMXGP3, contient 36 Succès pour 1000GThomas Was Alone, contient 15 Succès pour 1000G (apparemment facilement atteignable! )Mutant Year Zero : Road to Eden, lui sera disponible le 4 Décembre