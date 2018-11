Je viens de passer à la caisse pour un casque que je ne pensais jamais acheter. Mais les quelques exclus m'ont fait craquer, Astro Bot et RE7 en tête de liste.Voilà le deal : https://www.dealabs.com/bons-plans/casque-de-realite-virtuelle-sony-playstation-vr-camera-v2-vr-worlds-20eur-en-superpoints-18499eur-avec-le-code-bf18-boulanger-1373321 Le PSVR V2 + PS Camera + VR Worlds pour 184.99 euros avec le code promo BF18 (livraison gratuite par Colissimo contre signature). En plus de ce prix attractif, 20 euros sont rajoutés à la cagnotte pour un prochain achat.Ce qui fait qu'on peut prendre le raccourcis suivant : Il est aujourd'hui possible d'acheté le PSVR pour 164.99 euros.Pour ceux qui ont un bon PC (GTX 1070 conseillée), j'ai encore mieux ! Et ça se passe sur Amazon Espagne.Le Lenovo Explorer (le pack complet avec ses manettes) pour 147.77 euros : https://www.amazon.es/dp/B0764GKZ15 Ce casque propose une image plus nette que la concurrence (Oculus Rift / HTC Vive), mais son problème selon moi est son sweet spot, l'image est vite floue sur les bords des lentilles, celà dit, tout dépendra effectivement de votre IPD, puisque l'IPD sur ce casque n'est réglable que de manière logiciel (comme pour le PSVR).PS : Si vous avez des bons plans pour de bons jeux VR, je suis preneur